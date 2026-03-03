«Это военные преступления»: постпред Ирана при ООН об ударах по мирным гражданам

Фото, видео: Reuters/Ilan Rosenberg; 5-tv.ru

Бить по целям вблизи гражданских объектов — типичная практика ЦАХАЛ.

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке сопровождается многочисленными сообщениями о гибели простых жителей. И хотя коалиции во главе с США едва ли не при каждом обострении заявляют о тщательном планировании своих рейдов, кадры, которые приходят из Ирана, говорят об обратном. Все покажет корреспондент «Известий» Юрий Майер.

Первые удары по территории Ирана сразу показали, что гибель мирного населения не является препятствием для американо-израильских сил. С атаки на иранскую школу для девочек в городе Минаб, по сути, началось это обострение. Глава иранского МИД сегодня опубликовал фотографию могил, которые готовят для погибших детей. Жертв более 170, и большинство из них — несовершеннолетние ученики. А президент республики подчеркнул, что подобные удары переходят границы международных норм.

«Нападения на больницы — это посягательство на саму жизнь. Нападения на школы — это угроза будущему нации. Нападения на пациентов и детей — это вопиющее нарушение гуманитарных принципов. Мир должен осудить это. Я сочувствую своей скорбящей нации. Иран не будет молчать или мириться с этими преступлениями», — написал в соцсетях президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В нашем МИД поддержали Тегеран, решительно осудив агрессию против республики. И хотя Тель-Авив толком и не комментирует обвинения, в Вашингтоне уже начали строить линию оправдания. Госсекретарь Рубио заявил, что Иран в ближайшие дни мог стать «сильнее, чем когда-либо прежде», и именно это, по его словам, потребовало столь решительных мер.

«Прямо сейчас они атакуют аэропорты, отели, наносят удары не только по военным базам — они обстреливают наши посольства, объекты, не связанные с деятельностью военных. И это делает ослабленный Иран, несмотря на многолетние санкции. Представьте, какие возможности по нанесению ущерба у них были бы через год или полтора», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Такую же линию гнет Нетаньяху.

«Это режим, который настолько фанатичен, что он определяет себя через разрушение Америки, распространение революции, терроризма и самого худшего исламского фанатизма. Они нападают на арабов, нападают на израильтян, нападают на американцев, на всех», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Многие ждали, что супруга президента США Меланья скажет хоть что-то во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по защите детей в условиях военных конфликтов. Но та ограничилась дежурными фразами.

«Соединенные Штаты поддерживают всех детей во всем мире. Я надеюсь, что мир скоро станет вашим», — заявила Меланья Трамп.

Ну а представитель МИД Израиля и вовсе проигнорировал прямой вопрос.

— А как насчет сотни погибших школьниц в Иране?

— Это должно быть прекращено, и это то, что мы пытаемся сделать. Пожалуйста, следующий вопрос.

И хотя звучат громкие слова, что целями ударов являлось руководство Ирана, избирательными эти атаки не назовешь. Вот этой девочке было всего 14 месяцев. Ее звали Захра. Она была внучкой аятоллы Хаменеи. Тоже погибла от ракет.

Бить по целям вблизи гражданских объектов — распространенная практика для Израиля. Примером служат рейды ЦАХАЛ в секторе Газа, где фиксировали удары по школам, больницам и палаточным городам беженцев. Израильская сторона утверждает, что вблизи действовали вооруженные формирования, а палестинская — что анклав просто стирают с лица земли.

Но в отличие от представителей Палестины, которая остается частично признанным государством, голос Тегерана на международной арене звучит гораздо уверенней. И Иран планомерно доносит мысль о том, что все эти действия оборачиваются массовой гибелью гражданского населения.

«Эти действия являются актами агрессии. Они представляют собой военные преступления. Они представляют собой преступления против человечности», — заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Но, как показывает многолетняя практика, западные страны часто игнорируют неудобные факты, даже если жестокость атак очевидна. Молчание в ответ на призывы Ирана становится в одном ряду с отсутствием реакции на бомбардировки НАТО по Югославии в конце 1990-х годов. Или на сообщения российских дипломатов о постоянных обстрелах городов Донбасса ВСУ на протяжении более десяти лет. Максимум — призывы к своим партнерам «действовать аккуратнее и по военным целям». Но без требований незамедлительного прекращения огня.

