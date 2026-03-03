Бахрейн, Катар, Оман и не только: в каких странах иранские ракеты настигли цели

Фото, видео: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste; 5-tv.ru

При этом в соцсетях набирает популярность версия, что не за всеми разрушениями в ближневосточных государствах стоит Тегеран.

Всего за время конфликта иранские ракеты и дроны настигли цели на территории 15 стран. Помимо Израиля, это Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн, Катар, Оман и Сирия. Под прицельный огонь ранее также попали французская военно-морская база в Арабских Эмиратах, итальянская база НАТО в Кувейте, а также британские объекты на Кипре.

Кроме того, в ходе атак на морские пути подбили нефтяной танкер, на котором случайно оказались граждане Индии. Как подчеркнул глава иранского МИД Аббас Аракчи, Тегеран бьет исключительно по военным целям США и их союзников.

«Мы не атакуем соседние страны — мы атакуем американские базы и будем защищать себя всеми средствами. Это война между нами и Америкой, которая, к сожалению, распространилась на весь регион. Мы пробовали вступить на путь переговоров, если он вообще был. Но и идти по пути войны мы тоже готовы», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В арабском сегменте соцсетей сейчас очень активно набирает популярность версия, что нефтяную инфраструктуру — как, например, завод в Саудовской Аравии — атакует вовсе не Иран. Якобы это дело рук израильских военных. Устраивая подобные провокации, они выдают все за действия Тегерана. Таким образом, Тель-Авив, вероятно, хочет поссорить соседей, чтобы втянуть арабские государства в войну.

