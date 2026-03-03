«Последняя оливковая ветвь»: король Карл сделает шаг к примирению с принцем Гарри

Фото: © Getty Images/Lisa Maree Williams / Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако брат монарха Эндрю может быть недоволен таким решением.

Король Карл III намерен дать принцу Гарри и Меган Маркл «последнюю оливковую ветвь». Он готов предложить им в качестве резиденции в Великобритании роскошный особняк, из которого незадолго до этого выселили его брата Эндрю. Об этом сообщает Mirror.

Что за резиденция

Речь идет о Royal Lodge — 30-комнатном особняке на территории Виндзорского замка, где принц Эндрю прожил более 20 лет. В октябре 2025 года Букингемский дворец объявил, что король начал официальную процедуру по лишению брата всех титулов и званий. У Эндрю забрали право именоваться принцем, герцогом Йоркским и обязали съехать из резиденции.

Причиной стали многолетние скандалы, связанные с дружбой Эндрю и финансиста Джеффри Эпштейна. В посмертных мемуарах Вирджинии Джуффре, которая обвиняла экс-принца в сексуальном насилии, вновь всплыли эти подробности.

«Их Величества желают четко заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие остаются с жертвами любых форм насилия», — говорится в официальном заявлении дворца.

Жест примирения

По информации источников, Карл III рассматривает освободившуюся резиденцию как идеальную возможность для воссоединения с Гарри. Монарх, который сам борется с онкологическим заболеванием, пришел к выводу, что «затаенная обида — пустая трата времени».

Сам Гарри никогда не скрывал желания восстановить отношения с отцом. Этим летом герцоги Сассекские планируют вернуться в Великобританию. Карл выражает желание увидеть внуков — шестилетнего Арчи и четырехлетнюю Лилибет.

Кто против

Главным камнем преткновения остается принц Уильям, который не желает общаться с младшим братом. Карл возложил на Кейт Миддлтон миссию урегулировать конфликт между сыновьями. Король считает, что принцесса Уэльская — «единственный человек, которого Уильям действительно слушает».

«Карл видит в Кейт последний объединяющий фактор между двумя враждующими сторонами», — передают инсайдеры.

Однако полное примирение, по прогнозам, произойдет уже при жизни следующего поколения — когда дети Уильяма и Кейт восстановят отношения с Арчи и Лилибет.

Перспективы

Официального подтверждения от Букингемского дворца пока не поступало. Но источники утверждают:, что Карл «полон решимости» прекратить внутрисемейные распри и готов на радикальные шаги, даже если они вызовут недовольство части родственников.

Для Гарри это действительно может стать последним шансом на возвращение в лоно семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.