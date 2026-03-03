Защищают свои интересы: ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР
ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР
Американская сторона прекращать удары не собирается.
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по военным объектам Ирана, уничтожив командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы противовоздушной обороны (ПВО), пусковые установки и другую инфраструктуру. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте в социальной сети X.
Детали операции
В заявлении CENTCOM подчеркивается, что удары были нанесены по объектам, которые представляли непосредственную угрозу для американских сил и их союзников в регионе.
«Мы продолжим защищать наши интересы и силы от любых враждебных действий», — говорится в сообщении командования.
Военные не уточнили точное количество пораженных целей и районы нанесения ударов. Однако отметили, что операция была проведена с высокой точностью.
Конфликт на Ближнем Востоке
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную кампанию против Ирана. В первые 12 часов ВС США нанесли почти 900 ударов по объектам в республике.
В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные лица. Тегеран подтвердил смерть лидера утром 1 марта и объявил 40-дневный траур.
В ответ Корпус стражей исламской революции начал масштабную операцию «Правдивое обещание-4», нанеся удары по американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, а также по территории Израиля.
Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов и преодолевать системы ПРО.
По данным Пентагона, с начала конфликта американские силы поразили уже более 1000 целей на территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что операция развивается с опережением графика. Вашингтон рассматривал сценарий, при котором руководство Ирана могло быть уничтожено в течение двух-трех недель.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
