Башкирский турист, оказавшийся единственным выжившим в группе из пяти человек, пропавшей в Пермском крае, перед экспедицией серьезно опасался аномальных морозов. Об этом рассказала его супруга, передает URA.RU.

По словам женщины, все пятеро участников группы были хорошими друзьями и неоднократно бывали в местах, куда отправились. Учитывая свой опыт, они не стали регистрировать поездку в МЧС.

Однако один из товарищей выразил серьезные опасения из-за погоды.

«Куда мы едем? Там 30 градусов мороза», — процитировала мужа женщина.

При этом, что именно произошло в походе, она не могла предположить.

Хронология трагедии

Туристы приехали из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского района на автомобилях 20 февраля. Оставив машины, они пересели на снегоходы и отправились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта.

Путешественники планировали добраться до избы Иванова и вернуться обратно 23–24 февраля.

Однако в назначенный срок никто не вернулся. Туристы перестали выходить на связь. Только 27 февраля, когда жена одного из пропавших забила тревогу, началась масштабная поисковая операция.

Роковые ошибки

По данным следователей, путешественники не смогли запустить снегоходы из-за внезапно ухудшившихся погодных условий — мороза до минус 30 градусов и сильного ветра.

Они приняли решение организовать привал в полевых условиях, но техника так и не завелась. В результате трое мужчин остались на месте, а двое отправились пешком за помощью.

Спасатели нашли туристов 1 марта. Двое из пятерых были еще живы, но один из них скончался сразу после того, как выпил теплой воды, которую дали волонтеры.

Второй, 67-летний Сергей Яковлев — самый опытный участник команды — выжил и рассказал, куда ушли остальные.

Тела двух других туристов обнаружили всего в 150 метрах от охотничьей избушки, до которой они не дошли из-за пурги. Всего за время поисков было найдено четверо погибших.

Фатальная случайность

Как выяснилось, у группы был спутниковый телефон, который мог бы спасти им жизнь, но по роковой случайности путешественники забыли его в машине в Золотанке.

Спасатели также обратили внимание, что на месте привала не было следов костра, хотя у туристов имелись полные канистры с бензином.

По факту гибели туристов Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выжившего Сергея Яковлева планируют допросить после оказания медицинской помощи, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.

