КСИР нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне

Иран в этой атаке применил ракеты и беспилотники.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в своем Telegram-канале.

«14-я волна операции „Правдивое обещание 4“ Корпуса стражей исламской революции сегодня на рассвете нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по американской авиабазе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — проинформировала организация.

Уточняется, что КСИР использовали в этой атаке три ракеты и 20 дронов. По данным корпуса, этот удар разрушил главное командно-штабное здание авиабазы США. Также пострадали топливные резервуары, что спровоцировало возгорание.

Атака США и Израиля на Иран

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки беспилотниками. Данное сооружение является важнейшей сухопутной транспортной артерией для двух стран.

