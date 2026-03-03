Есть можно, но осторожно: какие пять продуктов сильнее всего окрашивают эмаль зубов

Фото: 5-tv.ru

Яркие ягоды, пигментированные соусы, красное вино, шоколад, кофе и чай — это основные продукты и напитки, из-за которых зубная эмаль может изменить цвет. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала врач стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова.

По словам эксперта, все вышеперечисленное содержит стойкие пигменты, которые способны проникать в пористую структуру эмали и встраиваться в ее строение. Таким образом формируются прочные химические связи, которые проявятся изменением цвета зубов. А если употреблять эти продукты слишком часто, окрашивание приобретет стойких характер, и появится темный налет.

Как отметила стоматолог, совсем отказываться от любимых ягод, кофе и чая ради белоснежной улыбки необязательно. Избежать изменения цвета эмали поможет качественная гигиена полости рта, а также полоскание рта водой после приема красящих напитков и продуктов. Кроме того, врач посоветовала раз в полгода посещать своего специалиста, проверять состояние зубов и проводить профессиональную гигиену в клинике.

