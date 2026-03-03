«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
Израильский премьер заявил, что власть в Тегеране фанатична и нападает как на американцев и евреев, так и на самих арабов.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали якобы исходящую от Ирана угрозу еще два года назад. Этот диалог велся, в частности, во время их встречи в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго. Соответствующее заявление израильский премьер сделал в эфире телеканала Fox News.
«Мы встретились в Мар-а-Лаго, и первое, что сказал мне Дональд Трамп, было: „Знаешь, нам нужно помешать Ирану получить ядерное оружие“. Вот и все. Он сказал это, потому что считал, что это чистая и явная угроза безопасности и благополучию США», — сказал Нетаньяху.
Он также подчеркнул, что действующая власть в Иране «фанатична». По словам премьер-министра, правящий режим осуществляет нападки как на американцев и евреев, так и на самих арабов.
В конце прошлого года портал Axios со ссылкой на источники в числе американских должностных лиц сообщал, что Трамп и Нетаньяху на встрече во Флориде говорили о возможности нанесения ударов по Ирану в 2026 году. Источник отмечал, что президент США готов поддержать атаку, если сочтет, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы.
Эскалация на Ближнем Востоке
