Два против одного: Нетаньяху призвал Саудовскую Аравию встать на сторону Израиля
Нетаньяху: Саудовская Аравия и Израиль должны объединиться против Ирина
Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP
Иран в попытках защитить свои интересы сейчас рискует нарваться на гнев стран Персидского залива.
Мир между Саудовской Аравией и Израилем станет возможным благодаря действиям против Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью.