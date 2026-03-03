Трамп пообещал предпринять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде
Фото: Reuters/Kyle Mazza
Американский лидер не планирует использовать наземные войска в операции против Ирана.
Президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на атаку на посольство в Эр-Рияде.
«Я только что говорила с президентом Трампом, он сказал, что скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и за убитых американских военнослужащих», — сообщила журналистка Келли Мейер из NewsNation.
Американский лидер также подчеркнул, что не планирует использовать наземные войска в операции против Ирана.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, включая Тегеран. Сообщают о разрушениях и жертвах среди мирного населения. Иран ответил ударами по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Во вторник минобороны Саудовской Аравии сообщило, что на посольство США в Эр-Рияде напали два беспилотника. В результате возник пожар, здание получило незначительные повреждения.
