Беспилотник ударил по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию

Конфликт США и Израиля с Ираном задел многие страны Персидского залива.

Беспилотный летательный аппарат нанес удар по мосту короля Фахда, соединяющему Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным источника, объект использовался американскими военными. Протяженность моста составляет около двадцати пяти километров. Дополнительной информации о повреждениях или пострадавших на момент публикации не приводилось.

Ранее также сообщалось о взрыве и последующем пожаре в посольстве США в Эр-Рияде после атаки двух беспилотников. В дипмиссии заявили, что пострадавших нет, и призвали американских граждан укрыться и избегать посещения посольства до дальнейших распоряжений.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

