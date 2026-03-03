В Амстердаме обнаружили ранее неизвестную работу Рембрандта

Фото, видео: 5-tv.ru

«Видение Захарии в храме» датируется 1633 годом.

В Амстердаме нашли ранее неизвестную работу Рембрандта. «Видение Захарии в храме» датируется 1633 годом и относится к раннему творчеству художника.

Полотно находилось в частной коллекции - его подлинность подтвердили сотрудники Государственного музея города. По словам специалистов, техника рисования и наложение слоев краски совпадает с другими картинами голландского мастера. Они считают, что Ремрандт работал над «Видением Захарии в храме», когда ему было 27 лет.

Полотно передадут в аренду музею. Широкой публике его покажут уже завтра.

