В Амстердаме обнаружили ранее неизвестную работу Рембрандта
Фото, видео: 5-tv.ru
«Видение Захарии в храме» датируется 1633 годом.
В Амстердаме нашли ранее неизвестную работу Рембрандта. «Видение Захарии в храме» датируется 1633 годом и относится к раннему творчеству художника.
Полотно находилось в частной коллекции - его подлинность подтвердили сотрудники Государственного музея города. По словам специалистов, техника рисования и наложение слоев краски совпадает с другими картинами голландского мастера. Они считают, что Ремрандт работал над «Видением Захарии в храме», когда ему было 27 лет.
Полотно передадут в аренду музею. Широкой публике его покажут уже завтра.
