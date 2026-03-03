«Как будто вчера»: блокаднице Елене Морозовой исполнилось 102 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Вся ее жизнь неразрывно связана с Северной столицей, за оборону которой она получила медаль в 1943 году.

Она отчетливо помнит массированные обстрелы, окопы в центре Ленинграда, голод и трескучие морозы. Страшные 872 дня. Поздравления принимает одна из старейших жительниц блокадного города. Елене Морозовой исполняется 102 года.

Вся ее жизнь неразрывно связана с Северной столицей. А самая важная награда — медаль «За оборону Ленинграда». С именинницей встретилась корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Цветы, подарки — ежегодно в пансион к Елене Ивановне приезжают родственники и коллеги. С трепетом в руках держит и поздравительное письмо от президента страны.

«На долю вашего поколения выпали серьезные испытания и поистине исторические триумфы», — зачитывает корреспондент.

Великая Отечественная застала ее 16-летней девчонкой, которая только окончила первый курс техникума связи и жила в общежитии.

«Было очень голодно, было очень холодно. Страшно, страшно. Обстрелы, бомбежки…» — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Елена Морозова.

Войну блокадница помнит так же отчетливо, как будто все это было вчера. Рассказывает, как фашисты обстреливали город 1 мая, зная, что у советских людей праздник.

«Такой обстрел начался страшный. Причем он стрелял не так, как всегда, в район, в одно место, а везде. Прямо невозможно было. Мы там прятались», — говорит она.

Сирота, выросшая в детском доме, не привыкла жаловаться на судьбу. И даже в самые страшные дни не просто выживала — работала: вместе с другими рыла окопы и тушила пожары.

«Вот летит немец когда, кидает зажигалки, он кидал нам на крыши специально, чтобы пожар разжечь, а мы должны были этими щипцами — тяжелые такие — и надо было взять и выбросить на улицу, а там другая уже команда подбирала», — рассказывает блокадница.

В 1943 году Елену Ивановну наградили медалью «За оборону Ленинграда». Это одна из самых ценных наград, как и долгожданная победа двумя годами позже.

«Мы до пяти утра танцевали на площади Урицкого. Пять часов уже еле-еле, нога за ногу, босиком пошли домой, а я в этот день должна была идти на работу к 9 часам», — вспоминает Елена Морозова.

Около 30 лет Елена Морозова отдала бюро Ленинградской дирекции радиосвязи. Прошла путь от техника до начальника смены, пока в 1979 году не ушла на пенсию. Блокадная стойкость не покидает ее и в 102 года. Несмотря на свой возраст, она не теряет жизнелюбия.

«Одна дочка, я знаю точно, придет. Она всегда приходит, приносит всякие вкусности мне, чтобы все было хорошо. Сколько смогу — столько проживу. Пока чувствую себя нормально. Приходите, поговорим, вспомним еще что-нибудь», — говорит именинница.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.