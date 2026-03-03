«Я перестаю себя контролировать»: Мария Аронова представила себя в роли тещи

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Звезда знает, какой должна быть хорошая теща. Но ведь она еще и мать, а это совсем другое дело…

Народная артистка РФ Мария Аронова призналась, что страшна в ярости, если речь заходит о защите детей. Своим опытом она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Новая теща». У актрисы двое детей — старший сын от первого брака Владислав и дочь Серафима от второго супруга Евгения Фомина, в этом году девушке исполнится 22.

Серафима еще не замужем, а журналисты уже пытаются разведать, какой тещей видит себя Аронова. Актриса с готовностью ответила, что знает правильный ответ на этот вопрос. Идеальная теща, по ее мнению, «это плечо все время рядом, протянутая рука и полное отсутствие в жизни детей». Но сможет ли сама артистка стать именно такой для зятя?

«Это сложно мне говорить. Весь вопрос в моем зяте, потому что я добрый, хороший, открытый человек до тех пор, пока не обижают моих детей. Тут я, к сожалению, не очень адекватная мама. Весь вопрос — какая я мама. Мама я не очень нормальная. Я перестаю себя контролировать и ничего не боюсь в этот момент и могу сожрать того, кто обидел моего ребенка», — заявила Аронова.

