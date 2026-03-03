«Иранский Брэд Питт» бодибилдер Давуд Сохараби получил пулю в глаз и умер

Фото: Facebook*/Iran In Photos

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атлет получил тяжелое ранение во время протестов и не вышел из комы.

В Иране скончался известный бодибилдер Давуд Сохараби, ранее получивший тяжелое ранение во время антиправительственных протестов. Трагедия произошла после того, как спортсмен оказался в числе пострадавших при разгоне демонстрации. Об этом сообщает Need To Know.

Тридцатилетний атлет был популярным тренером по бодибилдингу и владел собственным спортивным залом в Тегеран. Он активно вел социальные сети и получил прозвище «Иранский Брэд Питт». Сообщается, что 7 января Сохараби занял второе место на соревнованиях, а спустя два часа получил огнестрельное ранение во время протестных акций — пуля повредила ему глаз.

Спортсмена экстренно госпитализировали и прооперировали, однако сохранить глаз медикам не удалось. После операции Сохараби впал в кому и так и не пришел в сознание. Он умер 24 февраля. У бодибилдера остались родители, брат и возлюбленная, а на похороны, состоявшиеся 25 февраля, пришли его ученики и близкие.

До того как добиться успеха в спорте, он работал курьером. В окружении о нем всегда отзывались как о добром и спокойном человеке.