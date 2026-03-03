Российский «Ураган» прошелся по красноармейскому направлению. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе разведывательных мероприятий расчетами войск беспилотных систем был выявлен укреплённый район, используемый украинскими боевиками.

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт формирований ВСУ со скрытыми ходами сообщения на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведывательных мероприятий расчетами войск беспилотных систем был выявлен укрепленный район, используемый украинскими боевиками для управления подразделениями, размещения живой силы и организации огневых позиций. После подтверждения координат данные были переданы на пункт управления огнём артиллерии.

Получив боевую задачу, расчет РСЗО оперативно выдвинулся на заранее подготовленную позицию, выполнил привязку к местности и наведение. По выявленному объекту с расстояния около 20 километров был произведен пуск 220-мм реактивных снарядов. В результате удара разрушены элементы инфраструктуры командного пункта, обрушены перекрытия и уничтожены скрытые ходы сообщения.

Контроль поражения осуществлялся операторами БпЛА в режиме реального времени. После выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил огневую позицию и укрыл боевую машину, минимизировав риск ответного воздействия со стороны противника. Для прикрытия от вражеских беспилотников был организован пост воздушного наблюдения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.