Есть погибшие и раненные.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по группе из 160 американских военнослужащих на территории эмирата Дубай. По утверждению иранской стороны, операция привела к значительным потерям среди военных США. Об этом сообщает источник.

В КСИР утверждают, что в результате атаки погибли более сорока американских военнослужащих, еще свыше семидесяти получили ранения различной степени тяжести. Дополнительные детали о характере удара и используемых средствах поражения не приводятся.

Независимого подтверждения этих данных со стороны США или других официальных источников на данный момент не поступало. Ситуация развивается на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке, где ранее фиксировались взаимные удары и жесткая риторика сторон.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

