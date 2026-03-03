В Багдаде протестующие пытаются прорваться к зданию посольства США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Murtadha Al-Sudani; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Агрессивно настроенная толпа штурмует бетонные заграждения у здания ведомства.

Участники протестов в столице Ирака Багдаде пытаются прорваться через бетонные заграждения к посольству США. Как рассказал «Известиям» журналист Халил Аль-Муршди, побывавший на месте событий, обстановка в центре города остается крайне напряженной. Собралась многотысячная толпа, люди разъярены и выкрикивают жесткие обвинительные лозунги.

«Заявленная цель протестующих — пересечь мост и направиться непосредственно к зданию посольства США в Багдаде, которое они считают напрямую ответственным за произошедшее», — сказал Аль-Муршди.

Протесты продолжаются не первый день. Все началось с американо-израильских ударов по Ирану и последующего убийства иранского верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи. Чтобы справиться с потоками негодующих жителей Багдада, силовики используют слезоточивый газ — запускают снаряды со смесью в демонстрантов, пытающихся пересечь мост на пути к посольству США.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американо-израильскому обстрелу подверглись здания рядом со штаб-квартирой гостелевидения Ирана.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.