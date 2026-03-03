Мелания Трамп выразила соболезнования погибшим при участии в атаке на Иран

Фото, видео: Reuters/Mostafa Bassim; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первая леди США выступила с речью о мире и образовании на площадке Организации.

Первое заседание Совета Безопасности ООН под председательством первой леди США Мелания Трамп прошло в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. В ходе выступления она выразила соболезнования американским военнослужащим, погибшим при участии в атаке на Иран.

В своей речи супруга президента США подчеркнула важность образования как основы долгосрочного мира.

«Ценность образования, которую придают лидеры наций, формирует основу системы убеждений их страны. Нация, которая делает обучение священным, защищает свое будущее», — заявила она, добавив, что это ведет к более глубокому пониманию и терпимости между народами.

Отмечается, что Мелания Трамп прибыла в штаб-квартиру ООН специально для руководства заседанием. По имеющимся данным, это первый случай в истории, когда супруга президента США или другого мирового лидера председательствует на заседании Совета Безопасности.

Атака США и Израиля на Иран

28 февраля в крупных городах Ирана произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ осуществил превентивный удар по иранской территории. Подготовка к нападению проводилась совместно с США в течение последних четырех месяцев.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Он подчеркнул, что действия направлены на пресечение ядерной и ракетной программ страны. В результате удара, нанесенного США и Израилем, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Тегеран ответил ракетными и беспилотными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт распространился на соседние страны: взрывы произошли в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.