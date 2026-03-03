Президент США Дональд Трамп появился на публике с красным пятном на шее

Фото: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Американский лидер прибыл на мероприятие в Белом доме в необычном виде.

Президент США Дональд Трамп прибыл на мероприятие в Белом доме в необычном виде. Внимание журналистов привлекло красное пятно на его шее. Это был первый выход Трампа на публику после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Большинство камер СМИ и официальный оператор Белого дома снимали с противоположной стороны, поэтому пятно не попало в кадр. На церемонии вручения Медалей Почета у Трампа также были видны мешки под глазами.

Американский лидер отрицает слухи о плохом самочувствии, утверждая, что он полностью здоров и работает больше всех предыдущих президентов.

Тем временем, терапевт президента, Шон Барбабелла, объяснил красное пятно тем, что Трамп использует крем для кожи, прописанный врачом.

«Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома. Президент использует это средство в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продержится еще несколько недель», — говорится в заявлении Барбабеллы, опубликованном телеканалом News Nation.

