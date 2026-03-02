Мечта о подвигах: психолог объяснила феномен популярности турецких сериалов

Психолог Янковская: фанатки турецких сериалов мечтают о тех, кто готов на подвиг

Секрет успеха турецкого кинематографа кроется в особом архетипе главного персонажа.

Турецкие сериалы давно стали хитами в России, а их главные герои — объектами обожания миллионов женщин. На премьере моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула» с Бураком Озчивитом психолог Оксана Янковская эксклюзивно для 5-tv.ru объяснила, почему этот жанр так цепляет русскую душу.

По мнению эксперта, секрет успеха кроется в особом архетипе главного персонажа, который создали турецкие сценаристы. Это образ сильного и успешного мужчины, способного меняться ради женщины.

«В турецком кинематографе создан образ сильного, успешного мужчины, который готов ради любви измениться и совершать подвиги, а наши русские женщины это очень любят, поэтому в душе, наверное, мечтают», — отметила Оксана Янковская.

Психолог также добавила, что турецкие романтические комедии очень легкие и всегда заканчиваются хорошо, что и привлекает зрителей.

В моноспектакле «Самая красивая девушка Стамбула» главную и единственную роль исполнил турецкий актер Бурак Озчивит. Его герой — обычный автомеханик по имени Октай, который безответно влюблен в ту, которую называет «самой красивой девушкой Стамбула».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бурак Озчивит отказался от совместной выставки с Никасом Сафроновым. Причиной стала нехватка времени у актера. Однако, несмотря на несостоявшееся партнерство, российский художник подарил Бураку его портрет, который теперь украшает его гостиную.

