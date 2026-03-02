«Сегодня стало потише»: как выживают застрявшие в Дубае россияне

В одном из отелей Дубая для застрявших туристов организовали ночлег

Для туристов, которые пока не могут вылететь из Эмиратов, поставили десятки раскладушек в одном из отелей.

Тысячи туристов продолжают оставаться в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытого воздушного пространства на Ближнем Востоке. Турагент Ольга Харитон эксклюзивно для 5-tv.ru показала, в каких условиях сейчас находятся те, кто не смог вовремя улететь домой.

В одном из залов дубайского отеля организовали временный пункт размещения. Для застрявших туристов поставили десятки раскладушек.

Несмотря на походные условия, быт туристов стараются сделать максимально комфортным: организовано питание, для детей обустроены зоны для рисования.

«Сегодня людей гораздо меньше в зале. Возможно, они кушают, возможно, потому что сегодня тихо. На улице никого нет, но во всем остальном действительно все стало потише и поспокойнее. Люди чувствуют себя более свободными», — рассказала Ольга Харитон.

Отмена рейсов началась на фоне конфликта на Ближнем Востоке. После массированных ударов США и Израиля по Ирану и ответных обстрелов со стороны Тегерана большинство стран региона закрыли свое небо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс. О предстоящем вылете застрявшие путешественники узнали с помощью смс-рассылки.

