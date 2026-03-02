Теперь наш канал доступен в MAX
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет

Давид Андриясов 23 0
Когда аэропорт Дубая возобновит работу
Срочная
новость

Фото: www.globallookpress.com/ Edgar Breshchanov

Тема:
Война в Иране
Тема:
Война Израиля и Ирана

Воздушная гавань временно приостанавливала прием и отправку воздушных судов из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет, передают диспетчеры.

Рейс UBG-344G направился в столицу Бангладеш Дакку.

Новость дополняется.

