Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
Давид Андриясов 23 0
новость
Фото: www.globallookpress.com/ Edgar Breshchanov
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Воздушная гавань временно приостанавливала прием и отправку воздушных судов из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем.
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет, передают диспетчеры.
Рейс UBG-344G направился в столицу Бангладеш Дакку.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Новость дополняется.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.