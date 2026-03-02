Фото: www.globallookpress.com/ Edgar Breshchanov

Воздушная гавань временно приостанавливала прием и отправку воздушных судов из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет, передают диспетчеры.

Рейс UBG-344G направился в столицу Бангладеш Дакку.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Новость дополняется.

