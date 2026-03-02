«Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи

Лукашенко о гибели аятоллы Хаменеи: он принял мученическую смерть

Фото: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana

Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти, подчеркнул президент Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В обращении Лукашенко подчеркнул, что в Минске с большой скорбью восприняли известие о случившемся.

«С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки», — говорится в соболезновании.

Президент Белоруссии отметил мудрость и дальновидность Хаменеи, а также указал на заслуженный авторитет лидера далеко за пределами Ирана.

«Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана», — добавил Лукашенко.

Хаменеи погиб в результате начавшихся 28 февраля массированных атак США и Израиля на Иран. Кроме верховного лидера, ликвидированы также другие представители высшего руководства.

В ответ Иран начал кампанию «Правдивое обещание-4», впервые применив гиперзвуковые ракеты «Фаттах» со скоростью до 15 Махов. Удары нанесены по территории Израиля и американским объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В Тегеране пообещали продолжать атаки, пока Вашингтон и Тель-Авив не остановят боевые действия.

