МИД назвал число россиян, обратившихся за помощью на Ближнем Востоке

В МИД России подчеркнули, что количество запросов о консульской поддержке продолжает расти.

По состоянию на 1 марта 2026 года российские дипломатические представительства в странах Ближнего Востока зафиксировали около 8 000 обращений от граждан России, нуждающихся в консульской помощи. О текущей ситуации корреспонденту 5-tv.ru рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Наибольшее количество обращений поступило в ОАЭ. В посольство России в ОАЭ обратились около 1 400 граждан, в генеральное консульство в Дубае — более шести тысяч. Все обратившиеся получили необходимую консульскую поддержку в рамках компетенций российских загранучреждений.

«Количество новых обращений только растет, в связи с чем было открыто три дополнительных телефона для связи с гражданами. Также сотрудники Генконсульства переведены на круглосуточный режим работы», — сообщила дипломат.

В Иране российское посольство зарегистрировало более 50 обращений. Всем обратившимся оказали содействие в эвакуации в Азербайджан, Армению и Туркменистан. Поступают обращения и в посольства России в других странах, таких как Иордания, Саудовская Аравия и Кувейт. В Израиле, начиная с 28 февраля, на горячую линию и электронную почту посольства России в Тель-Авиве поступило более 300 обращений, связанных с консульскими вопросами.

В Дохе консульство России зарегистрировало около 250 обращений. Общее количество соотечественников, ожидающих вылет, включая 364 транзитных пассажиров Qatar Airways и 150 членов детской футбольной школы, составляет минимум 800 человек. Всем обратившимся предоставили подробные инструкции и рекомендации по дальнейшим действиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на курортах Объединенных Арабских Эмиратов могут находиться около 50 тысяч российских туристов. На данный момент нет обновленной информации о сроках их возвращения на родину. Некоторые путешественники самостоятельно добираются в соседние Оман и Саудовскую Аравию на автомобилях.

