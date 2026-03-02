Авиаперевозчики ОАЭ начали возобновлять рейсы

Фото: www.globallookpress.com/ Jan Woitas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также они предлагают пассажирам отмененных рейсов перебронирование или возврат средств.

Крупнейшие авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов начали восстанавливать полетную программу после временной приостановки рейсов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Emirates и Etihad возобновлят некоторые рейсы в понедельник вечером после того, как ранее объявили о задержках минимум до 2 марта. Оба перевозчика временно отменяли вылеты из-за закрытия воздушного пространства и обострения ситуации в регионе.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены, предложат альтернативные варианты. Emirates даст возможность перебронировать билеты на ближайшие 20 дней или вернуть деньги. Etihad разрешит бесплатно перенести дату вылета до 15 марта 2026 года.

Ситуация в регионе остается напряженной. Эскалация началась после ударов США и Израиля по Ирану, в результате которых, по данным Тегерана, погибло высшее руководство страны. Иран ответил массированной атакой с применением гиперзвуковых ракет «Фаттах», нанеся удары по территории Израиля и американским объектам в странах Персидского залива.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что страна готова к длительному противостоянию с США.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.