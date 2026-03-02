«Не терпят суверенитета»: Косачев назвал причину атаки США на Иран

Фото, видео: Reuters/Ken Cedeno; 5-tv.ru

Сенатор также напомнил о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил корреспоенту 5-tv.ru, что США с союзниками нападают на те, страны, которые защищают свои национальные интересы. По словам сенатора, происходящие с Ираном события коснулись и другие государства.

«Однополярный мир, которые выстраивают США и их союзники по Евроатлантике, не терпят суверенитета тех стран, которые на относят себя к этому сообществу и последовательно защищают свои национальные интересы. Мы видим, что происходящее сейчас с Ираном неоднократно случалось в истории 21-го и 20-го веков», — заявил он.

Парламентарий отметил, что каждый раз жертвами атак Запада становились страны, вставшие на путь независимости и суверенитета. В качестве примера политик привел бомбардировки Югославии, Ирака и Ливии, а также события в Венесуэле.

«С точки зрения международного права здесь просто обсуждать нечего. Это радикальное, кардинальное, стопроцентное, тысячепроцентное нарушение этого международного права. И можно было бы этой оценкой удовлетвориться», — добавил Косачев.

Атака США на Иран

США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В Тегеране сообщили, что в результате ракетных ударов погибли представители высшего руководства страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.

В ответ на действия Тель-Авива и Вашингтона Иран атаковал территорию Израиля, а также американские военные базы в странах Ближнего Востока.

