На Дальнем Востоке создадут кластер для переработки 42 млрд кубометров газа в год

В прошлом году регион привлек почти один триллион рублей инвестиций.

О важнейших проектах в Амурской области, которые окажут влияние на экономику всей страны, сегодня говорили в Кремле. Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Василием Орловым. Глава региона рассказал президенту, что на Дальнем Востоке создается мощный кластер, где в год будут перерабатывать 42 миллиарда кубометров газа.

Амурская область сейчас успешно развивается. В прошлом году привлекли почти один триллион рублей инвестиций. Также Василий Орлов доложил президенту о ситуации в сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве.

«Владимир Владимирович, еще раз: в целом год был для региона успешным. Я вас хочу искренне поблагодарить за поддержку, правительство. Постараемся и впредь вас радовать результатами», — сказал губернатор Василий Орлов.

«Хорошо. Ну а я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача. Но в целом это тренд положительный, и добиваетесь результатов, хороший пример для подражания и для других регионов», — ответил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин обратил внимание на еще одну положительную динамику. В Амурской области увеличивается такой показатель, как численность постоянного населения.

