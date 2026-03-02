В капкане ближневосточной войны: российские туристы не могут вернуться домой из целого ряда стран

Фото, видео: Reuters/Johannes P. Christo; 5-tv.ru

Только в Объединенных Арабских Эмиратах находятся 60 тысяч граждан России.

Первый более чем за двое суток самолет отправился из Абу-Даби в Москву. Ориентировочно его ждут в Шереметьево в районе десяти вечера. Время в пути — на два часа дольше обычного. А еще улететь из Эмиратов сейчас надеются десятки тысяч наших туристов. Кто-то отдыхал в стране, у кого-то были стыковочные рейсы, ведь ОАЭ — это огромный международный хаб.

В Дубае сейчас находится и ведущая нашего канала Юлия Вотинцева. Она на себе ощутила, как в Эмиратах обстоит дело с гостиницами и другой помощью россиянам. А корреспондент «Известий» Игорь Балдин работает в Москве, на экстренном совещании Росавиации. У него вся последняя информация.

Тысячи россиян угодили в капкан ближневосточной войны — они ночуют в аэропортах, на парковках, в холлах гостиниц, имея лишь призрачную надежду выбраться из-под обстрелов и вернуться на родину.

«В Дубае нет каких-то бомбоубежищ, поэтому нас просто собрали в холле», — рассказывает турист Максим Коваленко.

«Наш район, плюс район Абу-Даби Марина — там активно работает ПВО. Аэропорт закрыт», — добавляет туристка Евгения Мемрук.

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов. Но, несмотря на это распоряжение, действует здесь каждый на свое усмотрение. Маргарите бесплатный номер в гостинице не предоставили, и она продолжает тратить деньги, которые скоро могут закончиться.

«Мы заселились в городе сами за свои деньги. Забронировали отель, сами покупаем себе питание», — говорит туристка Маргарита Семенова.

И это еще не все — в некоторых гостиницах стали повышать цены, люди оказались в безвыходной ситуации.

В Москве проходит экстренное совещание руководства Росавиации и перевозчиков. Ситуация очень сложная. На Ближнем Востоке застряли около сотни тысяч наших соотечественников. 60 тысяч — в одних только Арабских Эмиратах.

Росавиация работает в связке с МЧС. Вот Ил-76 забирает из аэропорта Каира наших туристов. Уже скоро они будут дома.

Соотечественникам в Арабских Эмиратах необходимо встать на консульский учет — для того, чтобы организовывать спецборты для вывоза туристов. Правда, тут одно «но» — их смогут отправить только когда небо откроют.

«Как только ограничения в воздушном пространстве будут сняты, мы должны быть готовы к организованному и быстрому вывозу людей. При выполнении рейсов надо будет нашим авиакомпаниям укрупняться и выполнять рейсы на широкофюзеляжных воздушных судах», — заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

Около десяти тысяч российских туристов застряли в Израиле, еще 20 тысяч — в Индии, Малайзии и на Шри-Ланке, они не могут вылететь стыковочными рейсами. Три тысячи — в Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.

О том, какая сейчас ситуация в Арабских Эмиратах, рассказывает Юлия Вотинцева. Она передает из Дубая.

Большинство туристов в целях безопасности все же остаются в отелях, которым кто-то продлевает проживание, а кому-то нет. Чтобы хоть как-то поддерживать связь с родственниками, российские мобильные операторы сделали для всех россиян, находящихся на Ближнем Востоке, услуги связи бесплатными. А в Ассоциации туроператоров призывают всех россиян, кто сейчас в ОАЭ, встать на консульский учет на тот случай, если будет организован вывоз туристов.

Дубай — это один из крупнейших мировых хабов. И если он будет парализован на протяжении всей американской спецоперации, проблемы возникнут не только у российских туристов — это будет коллапс всей мировой транспортной системы.

