Удары США и Израиля повредили архитектурный шедевр из списка ЮНЕСКО в Тегеране

Удары США и Израиля повредили дворец Голестан из списка ЮНЕСКО в Тегеране

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разрушение мирового достояния вызвано эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Дворец Голестан, входящий в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, получил повреждения в результате воздушной атаки, осуществленной силами США и Израиля. Об этом сообщило агентство ISNA.

Точный масштаб материального ущерба и конкретный характер повреждений старинного сооружения официально не раскрыли, однако факт поражения зоны расположения памятника архитектуры подтвердили иранские источники.

Дворцовый комплекс Голестан является одним из старейших зданий Тегерана и представляет огромную историческую ценность. До начала XX века он являлся официальной резиденцией правящей династии Каджаров, которая перенесла столицу государства в Тегеран в конце XVIII столетия.

Сейчас территория комплекса функционирует как крупный музейный центр, открытый для посетителей и ученых со всего мира. Атаки по городской инфраструктуре поставили под угрозу сохранность уникальных интерьеров и зеркальных залов, которыми славится этот памятник персидской архитектуры.

Эскалация на Ближнем Востоке

Противостояние Ирана с США и Израилем вышло за рамки дипломатии и переросло в открытую фазу вооруженного конфликта. Стороны наносят удары друг по другу, а обстановка на Ближнем Востоке стремительно накаляется.

Очередной виток эскалации последовал после того, как США совместно с Израилем объявили о начале военной операции против Ирана. В Тегеране заявили, что в результате атак были убиты представители высшего руководства страны, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ иранские власти сообщили о запуске операции «Правдивое обещание — 4». В рамках этой кампании силы КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам, связанным с военным присутствием США в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, иранская сторона объявила о первом боевом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах». По заявленным характеристикам, такие ракеты способны развивать скорость до 15 Махов — более 18 500 километров в час — и предназначены для преодоления современных систем противоракетной обороны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что ответные действия Тегерана не ограничатся единичной атакой. По его словам, удары будут «более болезненными» и продолжатся до тех пор, пока США и Израиль не прекратят военные операции против исламской республики.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.