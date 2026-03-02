«Звук взрыва заглушил музыку»: что происходит с российскими туристами в Дубае

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

В одном из отелей сработали системы оповещения и гостей срочно переселили в более безопасное крыло здания.

Отели в Дубае действуют четко и организованно, а персонал делает все возможное, чтобы гости чувствовали себя в безопасности. Об этом 5-tv.ru рассказала эксперт по туризму Ольга Харитон.

«Представители отеля работали шикарно. Всем раздавали воду, координировали, объясняли, что делать. Изначально не пускали на паркинг, чтобы не было давки. Все было организованно», — рассказала Харитон.

Она отметила, что сотрудники на ресепшене, несмотря на молодой возраст, действовали уверенно и спокойно. Туристов информировали через системы оповещения: в одних случаях просили спуститься, в других — оставаться в номерах. По словам эксперта, первые вопросы у гостей касались эвакуации, однако, как поясняли сотрудники, безопаснее всего было оставаться на территории отеля.

Харитон подчеркнула, что в гостинице оперативно переселили постояльцев в крыло, расположенное в противоположную сторону от границы с Ираном. Внутри отеля усилили охрану: сотрудники с рациями координировали действия персонала и гостей. Бесплатно раздавали воду, чай, были доступны зарядные устройства.

По словам эксперта, ночь прошла спокойно, хотя около 23:30 над районом низко пролетел самолет, что вызвало кратковременную тревогу.

«Звук был настолько сильным, что заглушил даже музыку в холле», — подчеркнула эксперт.

Взрывы были слышны где-то в районе порта, однако видимых разрушений или пожаров не наблюдалось. Жертв нет, обстановка остается стабильной.

Эксперт добавила, что среди туристов не было паники: люди поддерживали друг друга, а персонал вселял уверенность и действовал хладнокровно. По ее оценке, меры безопасности в отеле выстроены грамотно, это позволило избежать хаоса даже в напряженной ситуации.

Эскалация на Ближнем Востоке

Противостояние Ирана с США и Израилем переросло в прямое вооруженное столкновение и продолжает усиливаться.

США совместно с Израилем объявили о начале военной операции против Ирана. В результате ударов убиты представители высшего руководства страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ иранская сторона сообщила о запуске операции «Правдивое обещание-4». В рамках этой кампании силы КСИР нанесли масштабные удары по территории Израиля, а также по объектам, связанным с военным присутствием США в странах региона — Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Иранские военные заявили, что в ходе ответных действий впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах». По озвученным данным, такие системы способны развивать скорость до 15 Махов — более 18 500 километров в час — и предназначены для преодоления современных комплексов противоракетной обороны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что ответные меры не ограничатся единичными ударами. Он заявлял, что атаки будут «более болезненными» и продолжатся до тех пор, пока США и Израиль не остановят военную кампанию против исламской республики.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

