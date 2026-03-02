«Он предупредил охрану»: как Умар Джабраилов провел последние минуты жизни

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сотрудники безопасности не смогли предотвратить трагедию.

Бизнесмен Умар Джабраилов предупредил охрану, что собирается свести счеты с жизнью. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

«Он предупредил охранников, что хочет свести счеты с жизнью, поэтому они прибежали к нему и нашли его», — рассказал источник.

Оперативные службы изучают последние передвижения бизнесмена. Предварительно сообщается, что накануне он находился в ресторане «Интерконтиненталь», после чего вернулся домой. На записях с камер было видно, что в холл дома он вошел один.

Источник также заявил, что у Джабраилова были серьезные финансовые трудности и признаки тяжелого психологического состояния. Кроме того, сообщается, что оружие, найденное на месте, принадлежало ему на законных основаниях и имело соответствующее разрешение.

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов скончался в Москве. По имеющейся информации, 67-летнего предпринимателя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, спасти его не удалось. Собеседник уточнил, что ранее у Джабраилова уже были попытки свести счеты с жизнью.

Кто такой Умар Джабраилов

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Образование получил в Москве: окончил пушно-меховой техникум, после чего проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. В 1985 году с отличием завершил обучение в МГИМО.

В 1990-х годах занялся предпринимательской деятельностью, основав компанию «Данако», специализировавшуюся на поставках нефтепродуктов. Позднее возглавил группу компаний «Плаза», управлявшую рядом знаковых столичных объектов, среди которых гостиница «Рэдиссон-Славянская», а также торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд». Кроме того, владел долями в различных структурах, включая инвестиционно-строительную компанию «Аванти Стройгрупп».

В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, заняв 11-е место с результатом 0,08% голосов.

С 2004 по 2009 год представлял Чеченскую Республику в Совете Федерации. В верхней палате парламента занимал пост заместителя председателя комитета по международным делам и входил в состав российской делегации в ПАСЕ. В период с 2009 по 2013 год работал советником помощника президента РФ по международным вопросам.

