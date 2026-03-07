Трогательное послание: бездомный мужчина оставил собаку в приюте

Фото: © Getty Images/Sue Thatcher

Сотрудники не смогли пройти мимо этой истории и решили сделать все, чтобы найти питомцу любящих хозяев.

Пожилую собаку по кличке Дива подбросили в приют для животных во Флориде вместе с душераздирающей запиской от владельца. Об этом сообщает Mirror.

Сотрудники организации Polk County Bully Project обнаружили девятилетнего питомца в безопасной зоне для приема животных рано утром. К ошейнику собаки было прикреплено послание, в котором хозяин объяснил, что решился на такой шаг из-за собственной бездомности.

Мужчина подчеркнул, что не может обеспечить Диве стабильные условия и достойную старость, которой она заслуживает. Поэтому он предпочел отдать ее профессионалам ради ее же безопасности.

В записке бывший владелец подробно описал характер и привычки своего четвероногого друга. Согласно тексту, Дива — «потрясающая семейная собака», которая лишена какой-либо агрессии. Она ладит с кошками, другими псами и детьми.

«Диве около восьми–девяти лет. Толстенькая, но счастливая. Бедра болят, когда она просыпается. Удивительная семейная собака. Не прыгает. Хороша с кошками, собаками, детьми, женщинами, мужчинами — со всеми. Ноль агрессии. Ноль лая. Сплошная любовь. Лежебока, которая не забирается на мебель, пока ее не позовут», — говорилось в записке.

Также хозяин перечислил команды, которые знает собака, и предупредил об аллергии на зерновые продукты.

Сотрудники приюта были глубоко тронуты этой историей и опубликовали пост в социальных сетях с просьбой найти Диве новый дом или передержку. Они подчеркнули, что собака попала к ним не из-за плохого отношения к ней, а из-за трагических жизненных обстоятельств ее хозяина.

В приюте добавили, что осознание того, какой невозможный выбор пришлось сделать владельцу, разбило им сердце.

Сейчас волонтеры надеются, что самый тяжелый день в жизни пожилой собаки станет началом новой главы в любящей семье. И ей не придется проводить остаток лет в тесном вольере, гадая о причинах разлуки.

