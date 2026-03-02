Пятеро полицейских погибли при ударе ВСУ по Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Пятеро сотрудников полиции погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в областном Министерстве внутренних дел (МВД).

Обстрел начался 28 февраля около 15:00. Целью ударов стал отдел МВД в Голопристанском районе.

«Руководство и личный состав ГУ МВД России по Херсонской области выражают соболезнования семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе областного управления МВД.

Еще шестеро полицейских получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Ведомство пообещало оказать всю необходимую поддержку близким погибших сотрудников.

