Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов был яркой личностью, отличавшейся позитивным настроем и большой любовью к женщинам. Об этом изданию Газета.ру рассказала балерина Анастасия Волочкова.

«Конечно, меня связывала дружба с Умаром Джабраиловым. Нашей дружбе, боже мой, 28 лет, что ли? С 1998-го года, как только я появилась в Москве, мы собирались в одних компаниях и не только — и на мероприятиях на протяжении последующих очень долгих лет. Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей», — поделилась Волочкова.

Балерина подчеркнула, что Джабраилов обладал отличным чувством юмора и всегда знал, как найти нужные слова, чтобы поднять настроение. Он был ярким и позитивным человеком, всегда с улыбкой и юмором. Она вспомнила, как он часто делал ей комплименты.

«Всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: „Насть, я обожаю твои ключицы“. В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво, очень красиво», — добавила она.

Кроме того, Волочкова отметила, что Джабраилов был принципиален как в личной жизни, так и в бизнесе.

По словам балерины, смерть Джабраилова стала для нее неожиданностью.

«Это действительно большая трагедия. Значит, что-то серьезное очень случилось, но это, честно, большая утрата, потому что это очень хороший человек», — призналась она.

Экс-сенатор покончил с собой в Москве. Ка сообщил источник 5-tv.ru, 67-летнего бизнесмена госпитализировали в тяжелом состоянии и вскоре скончался. Указывается, что ранее у него уже было несколько попыток суйти из жизни.

