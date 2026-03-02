Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с рейсами с Ближнего Востока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Аферисты активизировались на фоне обострения конфликта в регионе.

Мошенники начали предлагать россиянам несуществующие вывозные рейсы из стран Ближнего Востока. Об этом сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что после начала конфликта в регионе зафиксировали всплеск активности аферистов, которые стали предлагать гражданам свои «услуги». По ее словам, атакам подвергаются и россияне, ожидающие вылета из третьих стран стыковочными рейсами местных авиакомпаний.

«Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах», — заявила она.

В «Мошеловке» призвали граждан сохранять спокойствие и бдительность и следить за необходимой информацией только через официальные источники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в международном аэропорту Абу-Даби стартовала регистрация пассажиров на первый рейс в Москву с момента эскалации конфликта.

