Трамп: руководство Ирана могло быть уничтожено за две-три недели

Американский лидер настаивает, что кампания в конечном итоге станет «отличной сделкой для всего мира».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривал сценарий, при котором руководство Ирана могли уничтожить в течение двух-трех недель. Об этом американский лидер сообщил в ходе интервью The Daily Telegraph, комментируя ход военной операции против Исламской Республики.

«Мы всегда рассчитывали на четыре недели (для всей операции. — Прим. ред.) Мы также рассчитывали, что на уничтожение части руководства уйдет от двух до трех недель. Но мы уничтожили его целиком за один день» — отметил он.

По словам Трампа, американское командование просчитывало различные варианты развития событий, включая ускоренную ликвидацию высшего политического и военного руководства Ирана.

Причины начала операции

Ранее Трамп также объяснил, почему США и Израиль приняли решение начать военную кампанию против Ирана. По его словам, разведка указывала на то, что Тегеран мог получить ядерное оружие в ближайшее время.

«Если бы мы этого не сделали, у них было бы ядерное оружие в течение двух недель. Тогда все это было бы невозможно», — подчеркнул американский лидер.

В своем выступлении он также отметил, что его «не волнует» возможное нарушение транзита нефти через Ормузский пролив.

Текущая ситуация

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

Тегеран в ответ нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе.

По данным Пентагона, американские самолеты и военные корабли поразили более 1000 целей с начала боевых действий.

Трамп предупредил, что США ожидают новых потерь, но настаивает, что кампания в конечном итоге станет «отличной сделкой для всего мира».

