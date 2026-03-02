Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос
Фото: www.globallookpress.com/George Christophorou
Это произошло на фоне повышенной готовности после ночной атаки дрона на британскую военную базу.
Международный аэропорт Пафоса на Кипре был полностью эвакуирован днем 2 марта. Как сообщает портал In-Cyprus, причиной стало обнаружение неопознанного беспилотного летательного аппарата в запретной зоне воздушной гавани.
По предварительным данным, службы безопасности отдали распоряжение о немедленной эвакуации всех пассажиров и персонала из терминала. Это произошло около 12:45 по местному времени.
Сейчас силовые структуры Кипра находятся в режиме повышенной готовности после ночной атаки дрона на британскую военную базу Акротири. Она расположена всего в 60 километрах от Пафоса.
По данным британского Минобороны, обошлось без жертв, но инфраструктуре нанесен ущерб.\
Режим ЧП и отмена рейсов
Ситуация в регионе привела к массовым сбоям в авиасообщении. Только за понедельник в аэропортах Ларнаки и Пафоса было отменено 60 рейсов.
Власти Кипра призвали пассажиров перед вылетом связываться со своими авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов. Школы, расположенные вблизи британских баз, закрыты в целях безопасности.
Президент Кипра Никос Христодулидис созвал экстренное заседание Национального совета. Он заверил граждан, что страна не вовлечена в военные действия и ее приоритетом остается безопасность населения.
