Иран оставил американские военные базы без эффективной защиты

Фото: Reuters/Mubarak Hussain

Исламская республика смогла повысить шансы на успешные ракетные атаки.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться на фоне агрессивных действий США и Израиля против Ирана. В ответ на эти действия Иран нанес удары по ключевым военным объектам США в регионе, что серьезно ослабило возможности противовоздушной обороны американских баз. Российский политический аналитик Михаил Ошеров в комментарии EADaily заявил, что переговоры с США в условиях текущей военной эскалации бессмысленны и лишь усугубляют напряженность в регионе.

Ошеров подчеркнул, что за два дня с начала обострения конфликта Иран разрушил все системы раннего предупреждения на военных базах США, расположенных в Ираке, Саудовской Аравии и других странах, близких к Ирану. Это нанесло серьезный удар по возможностям ПВО и противоракетной обороны США, что фактически оставило американские базы без эффективной защиты.

По словам эксперта, подобные удары значительно повысили шансы Ирана на успешные ракетные атаки, которые теперь практически невозможно перехватить.

Особое внимание Ошеров уделил ситуации в Израиле, который ранее мог рассчитывать на поддержку своей ПВО от США и других западных стран. Однако в условиях разрушения систем раннего предупреждения и ослабления противоракетной обороны Израиль оказался уязвим.

«В результате иранские ракеты почти не будут перехватываться, и в Израиле местное ПВО с ними уже не справится — в отличие от истории полугодовой давности, когда иранские ракеты перехватывались по дороге американцами, иорданцами», — отметил аналитик.

Следующей целью Ирана, по прогнозам Ошерова, может стать британская военная база на Кипре. Этот объект является важным логистическим узлом для Израиля, обеспечивая снабжение авиационным топливом для авиации страны. Уничтожение этой базы, как полагает эксперт, может стать важным поворотным моментом в конфликте, фактически поставив точку в попытках Израиля продолжать свои нападения на Иран.

Обострение ситуации в регионе затронуло не только Иран и Израиль. В Бахрейне начались массовые протесты против правящего суннитского режима, который теряет поддержку среди шиитского большинства. В Ираке шиитские силы атакуют объекты в Иордании и Курдистане, что еще раз подчеркивает растущую антизападную и антиизраильскую волну на Ближнем Востоке. Эти события могут привести к политическим изменениям в странах региона, что усложнит дипломатическую ситуацию для США и Израиля.

Как сообщил Ошеров, в результате атак Ирана американские и британские силы понесли значительные потери. Были уничтожены беспилотники, повреждены военные базы, а также потери понес один из американских авианосцев, который срочно покинул зону боевых действий. В Израиле, по словам эксперта, также были разрушены несколько ключевых военных объектов, включая штаб Генерального штаба, базу Моссада и авиационную базу «Неватим», где базировались истребители F-35.

В ответ на продолжение атак Иран выразил готовность возобновить переговоры. Однако, по мнению Ошерова, попытки вести диалог с США и их союзниками не имеют смысла, так как они продолжают агрессивную политику, не собираясь прекращать военные действия.

«С американцами и с европейцами теперь нужно говорить только на языке силы и не вести с ними никаких переговоров, ибо они одновременно с переговорами пытаются уничтожить страны, с которыми они ведут переговоры, — и в этом состоит основной урок нынешних событий на Ближнем Востоке для России», — отметил аналитик.

