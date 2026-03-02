Путин призвал обеспечить ветеранов СВО рабочими местами

Фото: Синицын Михаил/ТАСС

Уже создана единая система учета военнослужащих, нуждающихся в трудоустройстве.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости трудоустройства ветеранов специальной военной операции (СВО) после их возвращения из зоны боевых действий. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Глава государства подчеркнул, что участники СВО должны иметь возможность реализовать свой потенциал в мирной жизни.

«Хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача», — отметил Путин.

Социальная поддержка участников СВО

Вопросы трудоустройства ветеранов стали частью комплексной программы поддержки, которую разрабатывают государственные структуры совместно с общественными организациями.

Президент отметил, что важно помочь бойцам пройти профессиональную переподготовку и адаптироваться к гражданской жизни.

В России уже действуют различные программы содействия занятости для ветеранов боевых действий, включая льготное обучение, консультации по открытию собственного дела и помощь в поиске работы через центры занятости.

Роль общества и бизнеса

Владимир Путин также обратил внимание на необходимость подключения к этой работе представителей бизнеса и общественных организаций. Крупные компании и государственные корпорации активно включаются в программы по трудоустройству ветеранов, предлагая им вакансии и создавая специальные условия.

Особое внимание уделяется поддержке ветеранов с инвалидностью — для них разрабатываются индивидуальные программы реабилитации и трудоустройства, создаются специальные рабочие места.

Системный подход

Создана единая система учета ветеранов, нуждающихся в трудоустройстве, что позволяет оперативно реагировать на их запросы и предлагать подходящие вакансии.

Ранее Путин неоднократно подчеркивал: забота о ветеранах и их семьях является безусловным приоритетом государства.

Все участники специальной военной операции должны быть обеспечены мерами социальной поддержки, включая медицинскую помощь, образование и рабочие места.

