Путин призвал обеспечить ветеранов СВО рабочими местами
Фото: Синицын Михаил/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Уже создана единая система учета военнослужащих, нуждающихся в трудоустройстве.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости трудоустройства ветеранов специальной военной операции (СВО) после их возвращения из зоны боевых действий. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Глава государства подчеркнул, что участники СВО должны иметь возможность реализовать свой потенциал в мирной жизни.
«Хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача», — отметил Путин.
Социальная поддержка участников СВО
Вопросы трудоустройства ветеранов стали частью комплексной программы поддержки, которую разрабатывают государственные структуры совместно с общественными организациями.
Президент отметил, что важно помочь бойцам пройти профессиональную переподготовку и адаптироваться к гражданской жизни.
В России уже действуют различные программы содействия занятости для ветеранов боевых действий, включая льготное обучение, консультации по открытию собственного дела и помощь в поиске работы через центры занятости.
Роль общества и бизнеса
Владимир Путин также обратил внимание на необходимость подключения к этой работе представителей бизнеса и общественных организаций. Крупные компании и государственные корпорации активно включаются в программы по трудоустройству ветеранов, предлагая им вакансии и создавая специальные условия.
Особое внимание уделяется поддержке ветеранов с инвалидностью — для них разрабатываются индивидуальные программы реабилитации и трудоустройства, создаются специальные рабочие места.
Системный подход
Создана единая система учета ветеранов, нуждающихся в трудоустройстве, что позволяет оперативно реагировать на их запросы и предлагать подходящие вакансии.
Ранее Путин неоднократно подчеркивал: забота о ветеранах и их семьях является безусловным приоритетом государства.
Все участники специальной военной операции должны быть обеспечены мерами социальной поддержки, включая медицинскую помощь, образование и рабочие места.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.