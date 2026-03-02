Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Российская сторона разочарована отсутствием дипломатического прогресса в отношениях США и Исламской республики.

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, посвященный резкой эскалации конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что точная информация будет обнародована в середине дня. По его словам, график президента сейчас предельно насыщен: помимо международных контактов, Путин занимается внутренними совещаниями и рабочими встречами, оперативно реагируя на быстро меняющуюся мировую повестку и угрозы безопасности в ближневосточном регионе.

Москва крайне обеспокоена текущим положением дел в Исламской республике. Особенно после того, как диалог между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке зашел в тупик. Песков подчеркнул, что российская сторона разочарована отсутствием дипломатического прогресса в отношениях США и Ирана.

При этом Россия продолжает поддерживать постоянную связь с иранским руководством. Кремль проводит регулярные консультации по всем аспектам разгоревшегося противостояния. Российская сторона внимательно следит за развитием событий, направляя усилия на поиск путей деэскалации.

Вооруженные силы США и Израиля 28 февраля развернули масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». В ходе ударов пострадали правительственные здания, включая резиденцию аятоллы Али Хаменеи, и гражданские объекты.

Тегеран в ответ организовал операцию «Правдивое обещание 4», атаковав базы Пентагона на Ближнем Востоке. Ситуация осложнилась после подтверждения гибели верховного лидера Ирана, место которого временно занял специально сформированный руководящий совет.

