Время любви: манулам Шу и Пепе устроили первое свидание в Ленинградском зоопарке

Эти дикие кошки редко размножаются в неволе.

О том, что март действует не только на домашних котов, но и на диких манулов, доказали в Ленинградском зоопарке. Там устроили первое свидание Шу и Пепе. Они, наконец-то, встретились лицом к лицу. Волнительный момент запечатлели камеры.

Несмотря на все опасения, жених оказался очарован своей сибирской невестой.

Эти краснокнижные кошки крайне редко размножаются в неволе. И теперь главный вопрос: смогут ли они создать настоящую пару? Пепе появилась в зоопарке в конце января. Чтобы познакомиться с женихом, невесте пришлось преодолеть больше четырех тысяч километров — из Барнаула в Петербург.

