Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Было поражено также месторасположение командующего ВВС Израиля.

Иран ударил по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Судьба главы государства остается неизвестной, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, было поражено месторасположение командующего ВВС Израиля.

Новая фаза конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном, США и Израилем перешел в открытую военную стадию и стремительно набирает обороты.

Вашингтон и Тель-Авив объявили о начале военной кампании против Ирана. В ходе операции были ликвидированы представители высшего руководства страны, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Тегеран вскоре заявил о начале ответной операции под названием «Правдивое обещание-4». В рамках этой кампании КСИР нанес серию масштабных ударов по израильской территории, а также по объектам американского военного присутствия в регионе — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Иранские военные сообщили, что впервые задействовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах». По заявленным характеристикам, такие боеприпасы способны развивать скорость до 15 Махов — свыше 18 500 километров в час — и обладают возможностью преодолевать системы противоракетной обороны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что атаки не будут разовой акцией. По его словам, удары станут «более болезненными» и продолжатся до тех пор, пока США и Израиль не прекратят военные действия против исламской республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.