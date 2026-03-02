Защита от «Шахедов»: Британия попросила Украину о помощи в Персидском заливе

Британия попросила Украину о помощи в защите от «Шахедов» в Персидском заливе

Лондон стремится обеспечить безопасность своих восточных партнеров.

Власти Великобритании инициировали привлечение специалистов из Украины для организации обороны стран Персидского залива от налетов иранских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Глава правительства пояснил, что украинские эксперты будут работать в тесном контакте с военными специалистами Великобритании. Основной задачей этой группы станет оказание практической поддержки региональным партнерам в вопросах обнаружения и эффективного уничтожения дронов-камикадзе типа «Шахед».

«Мы также привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — сказал Стармер в официальной обращении.

Помимо вопросов противовоздушной обороны, премьер затронул тему взаимодействия с Вашингтоном в условиях обострения ситуации в регионе. По его словам, Лондон официально предоставил США право эксплуатировать британские военные базы для проведения оперативных действий против Ирана. При этом британский политик сделал важное уточнение: несмотря на предоставление инфраструктуры, сама Великобритания не планирует принимать непосредственное участие в осуществлении подобных силовых ударов.

