«Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его

Дональд Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент США сделал громкое заявление о личной мести Тегерана и итогах текущей военной кампании.

Иранская сторона якобы дважды пыталась организовать покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер рассказал корреспонденту ABC News Джонатану Карлу.

В ходе беседы с журналистом глава государства подчеркнул, что враждебные действия Тегерана не увенчались успехом, поскольку американская сторона сработала на опережение. Трамп отметил, что «достал первым» верховного лидера исламской республики аятоллу Али Хаменеи прежде, чем тот успел реализовать свои планы по устранению американского лидера.

«Я достал его (верховного лидера Ирана Али Хаменеи, — Прим. ред.), прежде чем он достал меня. Они пытались дважды. Ну, я достал его первым», — сообщил американский президент.

Помимо заявлений о сорванных покушениях, Трамп выразил полное удовлетворение результатами совместной военной операции Вашингтона и Тель-Авива на иранской территории. По его утверждению, большая часть высшего руководства Ирана уже ликвидирована.

Президент США также сообщил, что представители Тегерана якобы уже пытались выйти на связь для проведения переговоров, однако не стал раскрывать конкретные имена и должности тех, кто искал контакт. При этом политик признал потерю троих американских военнослужащих в ходе боевых действий, в то время как потери противника, по его мнению, исчисляются огромными цифрами, которые иранская сторона даже не в состоянии сосчитать.

Эскалация на Ближнем Востоке

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

