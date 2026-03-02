Тайные рейсы и недвижимость: Эпштейн оплачивал жилье женщинам в Британии
Эпштейн продолжал содержать женщин вплоть до своей смерти
Фото: www.globallookpress.com/Epstein Estate/House Oversight
Новые документы проливают свет на активность скандального финансиста в Лондоне.
Финансист Джеффри Эпштейн тайно оплачивал проживание молодых женщин в элитной лондонской квартире до самого дня своей смерти в 2019 году. Об этом свидетельствуют документы из более чем трех миллионов страниц, опубликованных Министерством юстиции США, передает Daily Mail.
Лондонские связи финансиста
Согласно переписке, обнародованной в рамках расследования, за пять дней до ареста Эпштейна в июле 2019 года он обсуждал недвижимость с неназванной женщиной.
«Ого! Она в Челси! Выглядит прекрасно на Google Maps. Значит, она ей больше не нужна?» — спросила финансиста собеседница.
Документы также указывают на то, что Эпштейн мог оплачивать обучение женщин в Школе английского языка Фрэнсис Кинг. Учреждение было расположено менее чем в километре от его квартиры на Мэнсон-Плейс.
В апреле 2019 года аноним попросил Эпштейна «заплатить за школу», прислав ссылку на платеж с упоминанием этой школы.
Ранее экс-премьер Великобритании Гордон Браун высказывал предположение, что финансист мог использовать языковые школы для получения жертвами американских виз. Политик призвал проверить, не происходило ли подобное в Великобритании.
Международная сеть
Анализ записей о перелетах за 20-летний период показывает, что Эпштейн перевозил неопознанных женщин между Великобританией, Парижем, Марокко, США и Виргинскими островами. Считается, что финансист переправил более 180 человек на своих частных самолетах, один из которых был известен как «Лолита Экспресс».
Среди прибывавших в Великобританию были светская львица Гислейн Максвелл, осужденная за пособничество преступлениям Эпштейна. А также Вирджиния Джуффре, которая утверждала, что бывший принц Эндрю совратил ее в 2001 году. Тогда она была несовершеннолетней.
Расследование в Великобритании
Десять британских полицейских управлений изучают материалы дела Эпштейна на предмет возможных правонарушений, включая предположения о том, что лондонские аэропорты могли использоваться для торговли людьми и сексуальной эксплуатации.
Скотланд-Ярд устанавливает контакты с бывшими и действующими офицерами, работавшими в охране принца Эндрю. Это нужно для того, чтобы выяснить, не видели ли они чего-либо, что могло бы помочь расследованию.
Министерство обороны Великобритании также начало проверку военных архивов за последние два десятилетия на предмет возможного использования авиабаз Королевских ВВС для перевозки жертв Эпштейна.
Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, его нашли в камере. Он ожидал суд за преступления, связанные с торговлей детьми.
