«Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае

Многие отели начали выселять заграничных гостей.

Минувшая ночь в Дубае прошла спокойнее по сравнению с предыдущими днями, когда в небе регулярно были слышны взрывы и работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 5-tv.ru сообщил находящийся там российский турист Юрий Дегтярев.

«Этой ночью было заметно тише — мы даже поспали этой ночью», — рассказал он.

Юрий добавил, что, хоть интенсивность звуков, связанных с военной активностью, снизилась, напряженность в городе по-прежнему ощущается.

Основные трудности, с которыми столкнулись отдыхающие, связаны не столько с безопасностью, сколько с бытовыми вопросами. У многих туристов закончился срок оплаченного проживания, и отели начали выселять гостей. Как отметил источник, в отличие от Абу-Даби, где возможно продление размещения без дополнительных затрат, в Дубае такие меры поддержки не предусмотрены, из-за чего людям приходится срочно искать новые варианты жилья.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, часть отдыхающих сохраняет надежду на скорую стабилизацию.

«В остальном обстановка плюс-минус позитивная, потому что чем дальше заходит, тем больше ощущение, что скоро все прекратится. Как минимум просто видно, слышно, потому что сегодня была ночь. Поэтому не теряем оптимизма», — сказал турист.

