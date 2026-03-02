Иран заявил об уничтожении американской военной базы и консульства

Фото: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Объекты находились в Ираке и Бахрейне.

Военная база США в Бахрейне и американское консульство в иракском Эрбиле уничтожены. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

По их информации, консульство теперь «непригодно для использования».

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание-4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 километров в час) и преодолевать системы ПРО.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что удары будут продолжаться и становиться «более болезненными», пока США и Израиль не прекратят атаки.

