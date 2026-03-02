«Всем добра, любви и счастья»: опубликовано последнее видео Умара Джабраилова

Фото, видео: Тараканов Вадим/ТАСС; Telegram/ Умар Джабраилов / u_dzhabrailov_official; 5-tv.ru

Бизнесмен записал его за день до смерти.

В своем последнем видео бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов выражал обеспокоенность по поводу вооруженного столкновения Израиля и Ирана. Он пожелал всем российским туристам, находящимся на опасных территориях, скорее вернуться домой.

«Мне мои знакомые продолжают присылать видео взрывов, которые происходят в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Все это — результат эскалации и напряженной обстановки вокруг Ирана, действий Израиля и США. Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы. Желаю всем, чтобы миновала беда. Чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия. И чтобы вы побыстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья», — сказал Джабраилов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что Джабраилов свел счеты с жизнью в гостинице в Москве.

Чем известен Умар Джабраилов

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Образование получил в Москве: сначала окончил пушно-меховой техникум, затем прошел службу в ракетных войсках стратегического назначения. В 1985 году с отличием завершил обучение в МГИМО. Чем известен Умар Джабраилов В период становления российского бизнеса в 1990-х основал компанию «Данако», занимавшуюся поставками нефтепродуктов.

Позже возглавил группу компаний «Плаза», управлявшую рядом крупных столичных объектов, включая гостиницу «Рэдиссон-Славянская» и торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд». Также владел долями в различных структурах, среди которых инвестиционно-строительная компания «Аванти Стройгрупп». В 2000 году Джабраилов принял участие в выборах президента России.

По итогам голосования он занял 11-е место, получив 0,08% голосов избирателей. С 2004 по 2009 год представлял Чеченскую Республику в Совете Федерации. В верхней палате парламента занимал пост заместителя председателя комитета по международным делам и входил в состав российской делегации в ПАСЕ.

Позднее, в 2009–2013 годах, работал советником помощника президента РФ по международным вопросам. Имя Джабраилова не раз оказывалось в центре общественного внимания. В 2017 году он устроил стрельбу в номере московского отеля Four Seasons. Сам предприниматель впоследствии называл произошедшее нервным срывом и «криком отчаяния», объясняя поступок переживаниями из-за ситуации вокруг благотворительного фонда.

Суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей. В январе 2026 года бизнесмена госпитализировали из гостиницы «Измайлово» с ножевым ранением левого предплечья. Тогда он признавался, что в последнее время находился в состоянии глубокой депрессии и страдал от сильных головных болей.

Помимо деловой и политической карьеры, Джабраилов активно занимался общественной деятельностью. Он был известен как меценат и собиратель произведений современного искусства, входил в попечительский совет Московского музея современного искусства и являлся почетным членом Российской академии художеств.

В 2005 году основал движение «Российское исламское наследие». Руководил ассоциацией предпринимателей «Аванти», ориентированной на развитие бизнес-патриотизма, а также возглавлял Российско-катарский деловой совет. Джабраилов — кандидат политических наук, член Российской академии естественных наук. Свободно владел английским, немецким и итальянским языками.

