Атака дронов на саудовский НПЗ: работа предприятия Saudi Aramco приостановлена

Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Драматическое обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к экстренной остановке крупнейшего энергетического объекта.

Нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в городе Рас-Танура прекратил свою деятельность из-за удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющейся информации, нападение привело к временному параличу производственных мощностей государственного гиганта Саудовской Аравии. Отраслевые эксперты и журналисты указывают на то, что для совершения атаки использовался дрон иранского производства.

Речь идет о модели Shahed-136, которая была зафиксирована в зоне инцидента. Несмотря на серьезность произошедшего, официальные представители местных властей поспешили успокоить общественность. По их заверениям, возникшее после взрыва возгорание носило локальный характер, и пожарным расчетам удалось оперативно взять ситуацию под полный контроль.

Saudi Aramco — государственная нефтяная корпорация Саудовской Аравии и один из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Она считается крупнейшей компанией по добыче нефти и играет стратегическую роль в экономике королевства, формируя до 80% поступлений в государственную казну. Центральный офис компании расположен в городе Дахран. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2021 год Saudi Aramco вошла в пятерку самых масштабных компаний планеты.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.